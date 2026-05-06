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Francoforte: amplia l'ascesa Hellofresh

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Brilla Hellofresh, che passa di mano con un aumento del 5,14%.
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