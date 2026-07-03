Francoforte: scambi in positivo per Flatexdegiro
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Flatexdegiro, in guadagno del 2,17% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Flatexdegiro più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Flatexdegiro è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 38,89 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 38,03. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 39,75.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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