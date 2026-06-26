Pesante sul mercato di Francoforte Flatexdegiro
(Teleborsa) - A picco Flatexdegiro, che presenta un pessimo -4,3%.
L'andamento di Flatexdegiro nella settimana, rispetto al MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Flatexdegiro. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 36,01 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 34,73. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 34,29.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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