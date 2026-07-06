Francoforte: andamento sostenuto per Flatexdegiro
(Teleborsa) - Scambia in profit Flatexdegiro, che lievita del 2,22%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Flatexdegiro, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le implicazioni di breve periodo di Flatexdegiro sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 39,01 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 38,21. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 39,81.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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