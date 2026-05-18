Francoforte: andamento sostenuto per Deutsche Boerse

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società che gestisce la borsa di Francoforte , che tratta in utile del 2,17% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Deutsche Boerse rispetto all'indice di riferimento.





Analizzando lo scenario della compagnia che controlla la piattaforma borsistica tedesca si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 245,8 Euro. Prima resistenza a 251,9. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 241,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```