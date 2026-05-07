Francoforte: rosso per Deutsche Boerse
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società che gestisce la borsa di Francoforte, con una flessione dell'1,90%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Deutsche Boerse, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico della compagnia che controlla la piattaforma borsistica tedesca mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 245 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 251,2. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 242,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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