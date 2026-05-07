Francoforte: rosso per Deutsche Boerse

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società che gestisce la borsa di Francoforte , con una flessione dell'1,90%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Deutsche Boerse , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico della compagnia che controlla la piattaforma borsistica tedesca mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 245 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 251,2. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 242,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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