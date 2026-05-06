Francoforte: andamento sostenuto per Deutsche Post

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell' operatore postale tedesco , con una variazione percentuale del 3,07%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Deutsche Post , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico della società con sede a Bonn mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 45,26 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 45,97. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 44,81.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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