Francoforte: andamento sostenuto per Deutsche Post
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell'operatore postale tedesco, con una variazione percentuale del 3,07%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Deutsche Post, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico della società con sede a Bonn mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 45,26 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 45,97. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 44,81.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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