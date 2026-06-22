Francoforte: si concentrano le vendite su Renk

(Teleborsa) - Si muove verso il basso Renk , con una flessione del 3,38%.



La tendenza ad una settimana di Renk è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro di medio periodo di Renk ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 47,66 Euro. Primo supporto individuato a 45,72. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 49,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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