Glovo, svolta nella gesitone dei rider: Procura dà parere positivo a misure intraprese

(Teleborsa) - Glovo, società d gestione dei rider, auspica giungere alla "revoca della misura dell’amministrazione giudiziaria", dopo esser stata commissariata dal Tribunale di Milano lo scorso mese di febbraio con l'accusa di caporalato digitale. I rider avranno 200 euro in più in busta paga a partire dal mese di giugno e condizioni organizzative migliorate.



Ad annunciare la svolta è la stessa Glovo, spiegando che "il percorso intrapreso e gli impegni formalizzati dalla società hanno ottenuto il parere positivo del Pubblico Ministero Paolo Storari". "In questi mesi, - si sottolinea - Glovo ha collaborato in modo continuativo, trasparente e costruttivo con la Procura, mettendo a disposizione tutte le informazioni richieste e definendo un articolato piano di interventi volto a rafforzare ulteriormente i propri standard operativi, organizzativi e di controllo".



"Le misure concordate, prevedono un impegno economico e un rafforzamento in termini organizzativi e della compliance, confermando la centralità del mercato italiano e la chiara volontà del Gruppo di continuare ad investire nel Paese", sottolinea l'azienda, confermando "il proprio impegno a proseguire nel dialogo con le istituzioni e con tutti gli stakeholder, valorizzando il confronto legato alla contrattazione collettiva e promuovendo un modello fondato su trasparenza, responsabilità e miglioramento continuo".

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