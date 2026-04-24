Rimpatri volontari assistiti: nuove regole per assistenza e compensi

(Teleborsa) - Il Consiglio dei ministri di oggi, venerdì 24 aprile 2026, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi e del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato un decreto-legge in materia di rimpatri volontari assistiti (RVA), introducendo modifiche alla disciplina recentemente aggiornata.



Le nuove disposizioni intervengono sulle modalità di assistenza ai cittadini stranieri che richiedono la partecipazione a programmi di rimpatrio volontario assistito, ampliando i soggetti abilitati a fornire supporto nella presentazione delle domande. Non sarà più necessario che tale attività sia svolta esclusivamente da avvocati.



Viene inoltre modificato il criterio di corresponsione del compenso previsto per l’assistenza, pari a circa 615 euro: il pagamento sarà riconosciuto al termine del procedimento amministrativo, e non più subordinato all’effettiva partenza del migrante.



Il decreto elimina anche il coinvolgimento del Consiglio Nazionale Forense nelle attività di collaborazione e nella gestione della ripartizione dei compensi. La definizione dei criteri per individuare i soggetti autorizzati all’assistenza e per l’erogazione dei compensi sarà demandata a un decreto del Ministro dell’interno.

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