Clienti in condizioni disagio economico, ARERA avvia percorso per rafforzare tutele

(Teleborsa) - ARERA ha avviato un procedimento finalizzato all’introduzione di nuove misure per rafforzare le tutele per le famiglie che percepiscono i bonus sociali e per estendere le forme di protezione, già esistenti per l’energia, anche ai settori ambientali. Il procedimento, che si

concluderà entro il 31 dicembre 2026, rappresenta una risposta alle crescenti difficoltà economiche

dei nuclei familiari più disagiati dovute all’attuale contesto di tensione geopolitica e alle conseguenti

ricadute sui prezzi finali.



Con successivi provvedimenti, saranno esaminate soluzioni finalizzate ad aumentare la

consapevolezza delle scelte contrattuali dei clienti, a contenere gli oneri in caso di ritardo nei

pagamenti, contribuendo anche a limitare la morosità, a semplificare l’erogazione dei bonus e a

implementare meccanismi di enforcement sugli operatori inadempienti. Contestualmente, ARERA

vuole estendere le tutele ai settori ambientali (idrico e rifiuti).



Saranno inoltre valutate misure specifiche di protezione per i clienti che utilizzano apparecchiature

salvavita alimentate a energia elettrica, al fine di favorire la continuità della fornitura e limitare le

interruzioni del servizio.



Per massimizzare l’efficacia delle misure di tutela e minimizzare gli oneri sugli operatori, il

procedimento prevede il coinvolgimento di tutti gli stakeholder attraverso documenti di consultazione

e tavoli tecnici con associazioni dei consumatori, venditori, gestori, e altre parti interessate, che

potranno anche contribuire con osservazioni e proposte in occasione della pubblicazione dei

documenti di consultazione.



Il testo della delibera 138/2026/R/com è disponibile sul sito.

Condividi

```