Acinque, assemblea approva bilancio 2025 e dividendo di 0,085 euro

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Acinque , utility quotata su Euronext Milan, ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2025 e la proposta del CdA di distribuire un dividendo lordo pari a 0,085 euro per ogni azione in circolazione, al netto delle azioni proprie in portafoglio, che verrà messo in pagamento l'8 luglio 2026 (data stacco cedola, n. 27, 6 luglio, record date 7 luglio), secondo calendario di borsa.



I soci hanno inoltre deliberato di approvare la Politica in materia di Remunerazione riferita all'esercizio 2026 contenuta nella Sezione I della Relazione e le relative procedure di adozione e attuazione e ha espresso parere favorevole sui Compensi corrisposti nell’esercizio 2025 indicati nella Sezione II della suddetta Relazione.

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