Eurotech, Intesa abbassa target price: processo di turnaround si sta rafforzando

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha abbassato a 1,10 euro per azione (dai precedenti 1,20 euro) il target price su Eurotech , società quotata su Euronext STAR Milan che progetta, sviluppa e fornisce Edge Computer e soluzioni per l'Internet of Things (IoT), confermando la raccomandazione a "Buy" visto l'upside potenziale del 16%.



Gli analisti scrivono che la crescita dei ricavi è stata robusta nel primo trimestre 2026 e l'EBITDA, sebbene ancora negativo, è migliorato rispetto al primo trimestre 2025. Considerando il trend positivo in atto nell'acquisizione di ordini, ritengono che il processo di risanamento di Eurotech stia acquisendo slancio.



Viene comunque sottolineato che l'attuale scenario macroeconomico e geopolitico incerto potrebbe esercitare pressione sui costi e sulla disponibilità di alcuni componenti chiave, in particolare nel settore energetico e nel mercato delle memorie e dei dispositivi di archiviazione dati (SSD). Il management sta adottando misure a livello di supply chain e approvvigionamento per mitigare il potenziale impatto operativo. Considerando le iniziative di efficienza intraprese e i risultati ancora positivi del primo trimestre 2026, il management ha ribadito la propria previsione di un progressivo miglioramento delle attività operative nel corso del 2026.



A seguito dei risultati del primo trimestre 2026 e delle previsioni del management, Intesa Sanpaolo ha confermato le stime per il periodo 2026-2028, al netto di un possibile impatto negativo sui ricavi legato al JPY, come già osservato nel primo trimestre 2026.

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