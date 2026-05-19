Londra: andamento sostenuto per Next

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società che vende abbigliamento e prodotti per la casa , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,53%.



Il trend di Next mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE 100 . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte da Next restano ancora lette in chiave negativa. Qualche segnale di miglioramento emerge invece per l'impostazione di breve periodo, letto attraverso gli indicatori più veloci che evidenziano una diminuzione della velocità di discesa. Possibile a questo punto un rallentamento della discesa in avvicinamento a 127,3 sterline. La resistenza più immediata è stimata a 130,8. Le attese sono per una fase di reazione intermedia tesa a riposizionare il quadro tecnico su valori più equilibrati e target a 134,3, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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