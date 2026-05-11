Milano 16:28
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Dow Jones 16:28
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Londra 16:28
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Londra: calo per Next

Migliori e peggiori
Londra: calo per Next
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società che vende abbigliamento e prodotti per la casa, che presenta una flessione dell'1,82% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Next rispetto all'indice di riferimento.


Tecnicamente, Next è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 131,2 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 128,5. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 133,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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