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Londra: andamento sostenuto per Mondi

Migliori e peggiori, In breve
Londra: andamento sostenuto per Mondi
Seduta vivace oggi per il fornitore di carta e imballaggi, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,53%.
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