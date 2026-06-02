Londra: scambi in positivo per Next
(Teleborsa) - Avanza la società che vende abbigliamento e prodotti per la casa, che guadagna bene, con una variazione del 2,83%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Next evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Next rispetto all'indice.
Il quadro tecnico di Next suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 130,8 sterline con tetto rappresentato dall'area 133,7. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 128,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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