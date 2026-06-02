Londra: scambi in positivo per Next

(Teleborsa) - Avanza la società che vende abbigliamento e prodotti per la casa , che guadagna bene, con una variazione del 2,83%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Next evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Next rispetto all'indice.





Il quadro tecnico di Next suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 130,8 sterline con tetto rappresentato dall'area 133,7. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 128,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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