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Londra: andamento negativo per easyJet

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti
Londra: andamento negativo per easyJet
Ribasso per la compagnia aerea low cost inglese, che presenta una flessione del 2,63%.
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