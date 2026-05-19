Londra: in calo Glencore
(Teleborsa) - Ribasso per l'azienda attiva nel commercio di metalli, minerali e prodotti petroliferi, che presenta una flessione del 2,32%.
Lo scenario su base settimanale di Glencore rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Glencore. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 5,665 sterline. Primo supporto visto a 5,561. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 5,519.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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