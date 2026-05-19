Londra: in calo Glencore

(Teleborsa) - Ribasso per l' azienda attiva nel commercio di metalli, minerali e prodotti petroliferi , che presenta una flessione del 2,32%.



Lo scenario su base settimanale di Glencore rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Glencore . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 5,665 sterline. Primo supporto visto a 5,561. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 5,519.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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