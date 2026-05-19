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Londra: in calo Antofagasta

Migliori e peggiori, In breve
Londra: in calo Antofagasta
Sottotono la compagnia mineraria, che passa di mano con un calo dell'1,90%.
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