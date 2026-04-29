Londra: positiva la giornata per Glencore

(Teleborsa) - Scambia in profit l' azienda attiva nel commercio di metalli, minerali e prodotti petroliferi , che lievita del 2,40%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Glencore rispetto all'indice di riferimento.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Glencore , mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 5,684 sterline. Primo supporto visto a 5,559. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 5,477.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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