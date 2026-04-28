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Londra: in calo Barclays
Migliori e peggiori
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In breve
28 aprile 2026 - 09.50
Sottotono la
holding bancaria inglese
, che passa di mano con un calo del 2,99%.
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