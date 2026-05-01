Milano 30-apr
48.246 0,00%
Nasdaq 30-apr
27.452 0,00%
Dow Jones 30-apr
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Londra 10:48
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Francoforte 30-apr
24.292 0,00%

Londra: in calo United Utilities

Migliori e peggiori
Londra: in calo United Utilities
(Teleborsa) - Retrocede la società specializzata nel trattamento e nella distribuzione dell'acqua, con un ribasso del 3,16%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a United Utilities rispetto all'indice di riferimento.


L'esame di breve periodo di United Utilities classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 14,21 sterline e primo supporto individuato a 13,91. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 14,51.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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