Madrid: rosso per Amadeus IT

(Teleborsa) - Pressione sull' azienda spagnola che fornisce soluzioni IT per il settore globale del turismo e dei viaggi , che tratta con una perdita del 3,73%.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dell' Ibex 35 , ad evidenza del fatto che il movimento di Amadeus IT subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Il quadro di medio periodo di Amadeus IT ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 51,18 Euro. Primo supporto individuato a 49,35. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 53,01.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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