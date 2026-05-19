New York: nuovo spunto rialzista per CoStar

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il fornitore di una piattaforma per il settore immobiliare commerciale , che tratta in utile del 2,47% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a CoStar rispetto all'indice di riferimento.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 33,26 USD. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 34,82. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 36,39.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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