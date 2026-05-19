New York: rosso per Lam Research
(Teleborsa) - Rosso per il fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori, che sta segnando un calo del 2,64%.
La tendenza ad una settimana di Lam Research è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Lam Research. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 277,2 USD, con il supporto più immediato individuato in area 265,6. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 260,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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