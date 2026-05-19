New York: rosso per Lam Research

(Teleborsa) - Rosso per il fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori , che sta segnando un calo del 2,64%.



La tendenza ad una settimana di Lam Research è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Lam Research . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 277,2 USD, con il supporto più immediato individuato in area 265,6. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 260,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```