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New York: pioggia di acquisti su Lam Research

Migliori e peggiori
New York: pioggia di acquisti su Lam Research
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori, che mostra una salita bruciante del 7,63% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Lam Research rispetto all'indice di riferimento.


Tecnicamente, Lam Research è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 282,3 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 270,5. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 294,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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