A New York corre Lam Research
(Teleborsa) - Rialzo per il fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 7,12%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Lam Research mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +17,59%, rispetto a +5,23% dell'indice dei titoli tecnologici USA).
Le implicazioni di breve periodo di Lam Research sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 299,6 USD. Possibile una discesa fino al bottom 288,6. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 310,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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