New York: si concentrano le vendite su 3M
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il colosso industriale, che presenta una flessione del 2,14% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di 3M più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve del gigante della manifattura è in rafforzamento con area di resistenza vista a 151 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 148. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 154.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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