New York: si concentrano le vendite su 3M

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il colosso industriale , che presenta una flessione del 2,14% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di 3M più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





La tendenza di breve del gigante della manifattura è in rafforzamento con area di resistenza vista a 151 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 148. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 154.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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