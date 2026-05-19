New York: si muove a passi da gigante Kroger
(Teleborsa) - Brilla il distributore di prodotti alimentari, che passa di mano con un aumento del 4,44%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Kroger rispetto all'indice di riferimento.
Tecnicamente, Kroger è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 72,44 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 69,55. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 75,33.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```