New York: si muove a passi da gigante Kroger

(Teleborsa) - Brilla il distributore di prodotti alimentari , che passa di mano con un aumento del 4,44%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Kroger rispetto all'indice di riferimento.





Tecnicamente, Kroger è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 72,44 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 69,55. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 75,33.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```