Parigi: scambi al rialzo per Eurofins Scientific
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del gruppo di laboratori di diagnostica clinica, alimentare e ambientale, con una variazione percentuale del 2,23%.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che Eurofins Scientific mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,96%, rispetto a +0,11% dell'indice di Parigi).
Lo scenario di medio periodo di Eurofins Scientific ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 61,71 Euro. Supporto a 60,85. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 62,57.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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