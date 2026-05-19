Parigi: scambi al rialzo per Eurofins Scientific

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del gruppo di laboratori di diagnostica clinica, alimentare e ambientale , con una variazione percentuale del 2,23%.



Comparando l'andamento del titolo con il CAC40 , su base settimanale, si nota che Eurofins Scientific mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,96%, rispetto a +0,11% dell' indice di Parigi ).





Lo scenario di medio periodo di Eurofins Scientific ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 61,71 Euro. Supporto a 60,85. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 62,57.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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