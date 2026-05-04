Parigi: si concentrano le vendite su Eurofins Scientific

(Teleborsa) - Rosso per il gruppo di laboratori di diagnostica clinica, alimentare e ambientale , che sta segnando un calo del 3,08%.



Lo scenario su base settimanale di Eurofins Scientific rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Analizzando lo scenario di Eurofins Scientific si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 56,45 Euro. Prima resistenza a 58,57. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 55,71.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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