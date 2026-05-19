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Perde ACS sul mercato di Madrid

Migliori e peggiori, In breve
Perde ACS sul mercato di Madrid
Ribasso per Actividades de Construccion y Servicios, che passa di mano in perdita del 4,40%.
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