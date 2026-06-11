Milano 10:19
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Dow Jones 10-giu
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Londra 10:19
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Madrid: mette il turbo ACS

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: mette il turbo ACS
Protagonista Actividades de Construccion y Servicios, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,16%.
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