Madrid: exploit di ACS
(Teleborsa) - Grande giornata per Actividades de Construccion y Servicios, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,16%.
La tendenza ad una settimana della società di costruzioni spagnola è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di ACS suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 119,6 Euro con tetto rappresentato dall'area 124,3. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 116,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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