Madrid: exploit di ACS

(Teleborsa) - Grande giornata per Actividades de Construccion y Servicios , che sta mettendo a segno un rialzo del 4,16%.



La tendenza ad una settimana della società di costruzioni spagnola è più fiacca rispetto all'andamento dell' Ibex 35 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di ACS suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 119,6 Euro con tetto rappresentato dall'area 124,3. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 116,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```