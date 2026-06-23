Madrid: giornata depressa per ACS

(Teleborsa) - Rosso per Actividades de Construccion y Servicios , che sta segnando un calo dell'1,86%.



Comparando l'andamento del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, si nota che la società di costruzioni spagnola mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,69%, rispetto a +2,52% dell' indice azionario della Borsa di Madrid ).





Lo status tecnico di breve periodo di ACS mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 132,5 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 131,2. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 133,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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