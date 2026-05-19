Piazza Affari: andamento sostenuto per Leonardo

(Teleborsa) - Seduta positiva per la Holding italiana nei settori dell'aeronautica , che avanza bene del 2,55%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Leonardo rispetto all'indice di riferimento.





Le tendenza di medio periodo del contractor italiano nel settore Difesa si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 51,89 Euro. Supporto stimato a 50,08. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 53,69.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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