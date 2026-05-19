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Piazza Affari: brillante l'andamento di Leonardo

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Piazza Affari: brillante l'andamento di Leonardo
Seduta positiva per la Holding italiana nei settori dell'aeronautica, che avanza bene del 2,55%.
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