Piazza Affari: andamento negativo per ENAV

(Teleborsa) - Ribasso per la società che gestisce il traffico aereo civile in Italia , che presenta una flessione del 2,05%.



La tendenza ad una settimana di ENAV è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario tecnico di ENAV mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 4,831 Euro con area di resistenza individuata a quota 4,949. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 4,785.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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