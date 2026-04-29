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Piazza Affari: in calo ENAV

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti
Piazza Affari: in calo ENAV
Composto ribasso per la società che gestisce il traffico aereo civile in Italia, in flessione dell'1,87% sui valori precedenti.
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