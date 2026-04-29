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Piazza Affari: in calo ENAV
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Trasporti
29 aprile 2026 - 12.30
Composto ribasso per la
società che gestisce il traffico aereo civile in Italia
, in flessione dell'1,87% sui valori precedenti.
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