Piazza Affari: movimento negativo per ENAV
(Teleborsa) - Sottotono la società che gestisce il traffico aereo civile in Italia, che passa di mano con un calo del 3,45%.
Lo scenario su base settimanale di ENAV rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro di medio periodo di ENAV ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 5,105 Euro. Primo supporto individuato a 4,842. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 5,368.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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