Piazza Affari: movimento negativo per ENAV

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società che gestisce il traffico aereo civile in Italia , con una flessione dell'1,87%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di ENAV , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico di ENAV segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 4,896 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 5,025. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 4,847.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```