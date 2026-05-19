Piazza Affari: positiva la giornata per Acea
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la multiutility capitolina, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,85%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Acea, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo della società multiservizi evidenzia un declino dei corsi verso area 22,87 Euro con prima area di resistenza vista a 23,19. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 22,67.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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