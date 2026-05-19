Piazza Affari: positiva la giornata per Acea

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la multiutility capitolina , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,85%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Acea , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario di breve periodo della società multiservizi evidenzia un declino dei corsi verso area 22,87 Euro con prima area di resistenza vista a 23,19. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 22,67.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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