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Piazza Affari: balza in avanti il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari

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Piazza Affari: balza in avanti il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
Performance positiva per il comparto del commercio in Italia, che continua la giornata in aumento dello 0,88% rispetto alla chiusura precedente.
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