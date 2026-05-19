Plenitude, nuovo hub di ricarica per veicoli elettrici presso l’Outlet FoxTown Factory Stores in Svizzera

(Teleborsa) - Plenitude, attraverso la sua controllata Plenitude On The Road, ha annunciato l’attivazione di un nuovo hub di ricarica ad alta potenza per veicoli elettrici presso l’Outlet FoxTown a Mendrisio, in Canton Ticino, uno dei principali poli commerciali della Svizzera italiana.



Il sito è dotato di 3 colonnine Ultra Fast con potenza fino a 400 kW e 4 colonnine con potenza fino a 100 kW, per un totale di 17 punti di ricarica. L’infrastruttura, caratterizzata da potenze differenziate, è stata progettata per garantire un servizio flessibile, in grado di rispondere alle esigenze sia di chi effettua soste brevi, sia di chi trascorre più tempo all’interno del centro commerciale.



Il nuovo hub, il più grande di Plenitude in Svizzera, rafforza la presenza della Società nel Paese. "Situato in un’area ad alto afflusso di visitatori internazionali, il sito risponde alle esigenze di mobilità elettrica di una platea di e-driver provenienti da diverse nazioni, offrendo una soluzione di ricarica affidabile e ad alte prestazioni", ha sottolineato l'azienda in una nota.

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