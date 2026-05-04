Piazza Affari: giornata depressa per Snam

(Teleborsa) - Retrocede l' utility , con un ribasso dell'1,99%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Snam , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico della società che si occupa di trasporto, stoccaggio e distribuzione del gas naturale è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 6,697 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 6,521. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 6,873.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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