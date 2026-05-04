Piazza Affari: giornata depressa per Snam
(Teleborsa) - Retrocede l'utility, con un ribasso dell'1,99%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Snam, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico della società che si occupa di trasporto, stoccaggio e distribuzione del gas naturale è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 6,697 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 6,521. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 6,873.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```