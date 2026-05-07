Piazza Affari: andamento negativo per Snam

(Teleborsa) - Rosso per l' utility , che sta segnando un calo dell'1,85%.



La tendenza ad una settimana di Snam è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della società che si occupa di trasporto, stoccaggio e distribuzione del gas naturale . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 6,551 Euro. Primo supporto visto a 6,437. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 6,393.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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