Piazza Affari: andamento negativo per Snam
(Teleborsa) - Rosso per l'utility, che sta segnando un calo dell'1,85%.
La tendenza ad una settimana di Snam è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della società che si occupa di trasporto, stoccaggio e distribuzione del gas naturale. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 6,551 Euro. Primo supporto visto a 6,437. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 6,393.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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