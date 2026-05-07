UniCredit finanzia lo sviluppo di un immobile residenziale a Roma

(Teleborsa) - UniCredit ha erogato un finanziamento ipotecario bilaterale del valore di 32,5 milioni a Wonder SPV, un veicolo di cartolarizzazione finalizzato a supportare l’acquisto ed lo sviluppo residenziale di Pacifico Living, a Roma, nel prestigioso quartiere

dell’Eur.



In una prima fase del progetto saranno realizzati 120 appartamenti, di cui 35 volti a promuovere l’accesso alla Casa quale generatore simbolico di coesione sociale, per poi procedere alla realizzazione di ulteriori 150 unità immobiliari.



"UniCredit finanzia attivamente lo sviluppo immobiliare attraverso una serie di soluzioni destinate sia alle imprese del settore delle costruzioni che ai clienti privati, sostenendo la ripresa del mercato e la rigenerazione urbana", commenta Marianna Plafoni, Regional

Manager Centro Italia di UniCredit, ricordando "il nostro gruppo offre supporto finanziario, leasing immobiliare e servizi di consulenza

specialistica per operazioni di sviluppo, ristrutturazione e gestione del patrimonio".



UniCredit RE Services, la società di intermediazione immobiliare del Gruppo UniCredit, sarà partner commerciale dello sviluppo immobiliare mettendo a disposizione la propria piattaforma tecnologica di consulenza e promozione ed il network nazionale di consulenti immobiliari per contribuire al successo dell’iniziativa.

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