Arvedi, Mimit: ok ad Accordo di sviluppo da 82,5 milioni in sito Cremona

(Teleborsa) - Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con decreto del ministro Adolfo Urso, ha autorizzato Invitalia a sottoscrivere un Accordo di sviluppo a supporto di un investimento da 82,5 milioni di euro, proposto dall’acciaieria Arvedi in Lombardia, presso lo stabilimento del Gruppo a Cremona (CR).



Lo rende noto lo stesso Ministero spiegando che il programma d’investimento, denominato “ARVES”, è volto alla tutela ambientale e all’innovazione del processo produttivo siderurgico del sito cremonese: prevede la realizzazione di un nuovo prodotto ad alto valore tecnologico, l’acciaio magnetico a grani non orientati (NGO) per il nucleo delle macchine elettriche, nonché l’adozione di tecnologie innovative per il recupero e il trattamento di materie prime secondarie, oltre alla riqualificazione dell’impianto di trattamento sottovuoto dell’acciaio liquido. È inoltre prevista una componente di ricerca e sviluppo per la produzione di acciai a basso impatto ambientale destinati al settore automotive, con effetti positivi anche sul piano occupazionale.



Il Mimit, ritenendo l’intervento proposto dall’acciaieria Arvedi strategico per la competitività del sistema produttivo e lo sviluppo sostenibile del territorio, ha previsto agevolazioni fino a 22,5 milioni di euro a sostegno del programma.



L’Accordo di sviluppo sarà gestito da Invitalia che, per conto del Ministero, svolgerà l’istruttoria per l’eventuale ammissione alle agevolazioni.



Lo strumento dei contratti di sviluppo è stato reso più efficace in questa legislatura, grazie a un’accelerazione delle procedure di approvazione: nel 2025 sono stati deliberati 134 programmi di investimento, il triplo rispetto alle 45 delibere del 2022. Positivo anche l’avvio del 2026, con 36 programmi deliberati nel primo trimestre dell’anno.

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