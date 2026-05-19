“Vicenza, timeless excellence”: il nuovo video IEG promuove la città per il turismo congressuale

(Teleborsa) - "Vicenza, timeless excellence". È questo il titolo del nuovo video realizzato da Italian Exhibition Group per promuovere Vicenza come destinazione per la meeting industry. Trova così subito concretezza il contratto di rete siglato con Vicenza Turismo e Cultura Scarl: la divisione Eventi e Congressi di IEG mette a disposizione della nuova realtà questo primo strumento operativo per la promozione del territorio vicentino.



Il racconto visivo, che ha per teatro alcuni dei luoghi più iconici della città, valorizza Vicenza come destinazione leisure oltre che business, contesto ideale per il turismo MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition).



Fotogramma dopo fotogramma, prende forma il ritratto di un territorio capace di sorprendere e affascinare, dove la vocazione industriale e artigianale di eccellenza si fonde con un patrimonio unico di esperienze tra arte, cultura, enogastronomia e paesaggio: dall’architettura palladiana ai laboratori artigiani, dalla cucina tipica ai paesaggi dei colli, fino alle opportunità di networking e lavoro in location esclusive.



"Questo lavoro parte dalla consapevolezza dell’inscindibile legame tra la sede che ospita un evento e il suo territorio - sottolinea Fabio De Santis, direttore della divisione Event & Conference di IEG -. Il video vuole quindi essere un prezioso strumento di marketing territoriale e si inserisce nella proficua collaborazione tra IEG e il Comune di Vicenza: un passaggio che apre nuove opportunità per rafforzare l’attività promozionale e di investimento per consolidare il ruolo di Vicenza e del suo territorio come destinazione per congressi ed eventi".



In questa direzione, il video realizzato da IEG accompagnerà le attività di promozione territoriale e congressuale sviluppate insieme alle istituzioni e agli stakeholder locali, supportando candidature, presentazioni istituzionali e momenti di networking dedicati al posizionamento di Vicenza nel mercato degli eventi e dei congressi, sia online che offline.



Vicenza non come semplice cornice di un evento congressuale o business, ma come esperienza unica per chi sceglie di viverla. Parte da qui il progetto creativo che pone uno sguardo emozionale e sensoriale sulla città e sul territorio attraverso la scoperta delle sue eccellenze produttive, culturali, gastronomiche ed esperienziali. Vicenza è un luogo dove l’arte 'del fare' diventa esperienza. Una città in cui conoscenza antica e innovazione convivono, dando vita a storie di bellezza, precisione e passione. Da qui il titolo: 'Vicenza, timeless excellence'.









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